СК возбудил дело о хищении при ремонте кораблей ВМФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) по факту хищения средств сотрудниками промышленной группы «Новик», выделенных на ремонт кораблей Военно-морского флота РФ.
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