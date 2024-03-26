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Аргументы недели

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«Цапки» от крови очистились кровью

«Цапки» от крови очистились кровью

Банду задержали в 2010 году в станице Кущевской после убийства двенадцати человек. «Коммерсант» пишет, что согласно его информации, полученной из надежных источников, два члена ОПГ, осужденные на 20 лет лишения свободы вышли на волю получив помилование.

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