В НИТУ МИСИС открывается Институт биомедицинской инженерии

Ключевой задачей которого станет создание национальной отрасли биомедицинских материалов и биоинженерии, внедрение импортоопережающих технологий, подготовка уникальных специалистов, которых еще нет на рынке труда Статья полностью.
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