Политнавигатор Усиливающиеся удары ВС РФ привели к тому, что украинские города перешли в режим выживания.
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Россия долго терпела террор ни только на Донбассе, но и на российской территории не нанося разрушительные удары, думала что Бандерастан одумается и поймёт свои ошибки, но этого не произошло. Теперь пусть не обижаются! Зеленский хотел превратить Россию в пыль, надеясь на союзников? Сейчас, думаю, он понял, что Европа не способна защитить даже себя и в пыли и руинах будет Украина.