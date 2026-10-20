В топ‑3 операций с цифровым рублем вошли переводы (37%), пополнение счета с обычной карты (27%) оплата покупок онлайн (24%) и в магазине (22%), получение перевода (20%), а также оплата ЖКХ, налогов и другие платежи в пользу государства (17%), выяснил ВТБ в ходе опроса жителей Приволжского федерального округа (ПФО).
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