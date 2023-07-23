Армяне выставили для СВО свой батальон - "Арбат"

S Serg "Кабардинский батальон, ингушский батальон, осетинский батальон, мордовский батальон, якутский батальон...", да, конечно, хотелось бы. Но еще больше хотелось бы услышать об азербайджанском, таджикском, киргизском батальонах- добровольцах из новых граждан России, купивших российские паспорта и не догадывающихся о святой обязанности гражданина РФ, грудью встать на защиту своей приобретенной Родины- а не на площадях российских городов отстаивать свои непонятные нам "права", а на передовой СВО.

Гузель Серова Татарстан выставил уже 5 батальонов, если что...