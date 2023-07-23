В главной армянской апостольской церкви Москвы архиепископ Езрас благословил бойцов армянского батальона "Арбат", созданного специально для участия в СВО.
Армяне выставили для СВО свой батальон - "Арбат"
Комментарии
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S
Serg
"Кабардинский батальон, ингушский батальон, осетинский батальон, мордовский батальон, якутский батальон...", да, конечно, хотелось бы. Но еще больше хотелось бы услышать об азербайджанском, таджикском, киргизском батальонах- добровольцах из новых граждан России, купивших российские паспорта и не догадывающихся о святой обязанности гражданина РФ, грудью встать на защиту своей приобретенной Родины- а не на площадях российских городов отстаивать свои непонятные нам "права", а на передовой СВО.
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1 час.
Гузель Серова
Татарстан выставил уже 5 батальонов, если что...
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1 час.
S
Serg
Татарстан находится в составе РФ. А я писал об оборзевших мигрантах из бывших союзных республик. Татарстану- респект и уважуха. Всем бы так. А то торговать на базарах, да херней страдать в подмосковье они храбрые- вот и пусть на деле докажут свою храбрость и преданность новой родине.
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1 час.
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