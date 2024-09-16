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Манучаров рассказал, как жена бросила детей и сбежала в США

Манучаров рассказал, как жена бросила детей и сбежала в США

Популярный российский артист Вячеслав Манучаров поделился подробностями драматичной истории о том, как его жена, американская гражданка Дора Надеждина, решила покинуть Россию и сбежать в Америку, оставив троих детей.

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