Манучаров рассказал, как жена бросила детей и сбежала в США

Популярный российский артист Вячеслав Манучаров поделился подробностями драматичной истории о том, как его жена, американская гражданка Дора Надеждина, решила покинуть Россию и сбежать в Америку, оставив троих детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии