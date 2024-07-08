В Белом доме объяснили, почему Украину не принимают в НАТО

Для вступления Украины в НАТО нужно, чтобы у стран альянса была на это политическая воля, а её сейчас нет, поэтому страну не принимают в военный блок, заявил представитель Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер 8 июля на брифинге.
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