Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Виктор Горемыкин вручил награды воронежским волонтерам за помощь бойцам СВО

Виктор Горемыкин вручил награды воронежским волонтерам за помощь бойцам СВО

Замминистра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин и губернатор Воронежской области Александр Гусев посетили учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия имени Н.

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