Армяне испугались послания "теневого ЦРУ". Грядёт что-то по-настоящему страшное

Бениамин Матевосян увидел некий знак в послании частной разведывательной компании, отстаивающей интересы СШАЧастная разведывательно-аналитическая компания "Stratfor" пару дней назад опубликовала материал о ситуации в регионе Южного Кавказа.
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