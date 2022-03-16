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Кейн забил 95 голов в АПЛ на выезде – больше всех. Он превзошел результат Руни, проведя на 104 игры меньше

Харри Кейн забил 95 мячей в выездных матчах АПЛ. Нападающий «Тоттенхэма» забил гол в ворота «Брайтона» в 27-м туре АПЛ (2:0, второй тайм).

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