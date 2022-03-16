Кейн забил 95 голов в АПЛ на выезде – больше всех. Он превзошел результат Руни, проведя на 104 игры меньше

Харри Кейн забил 95 мячей в выездных матчах АПЛ. Нападающий «Тоттенхэма» забил гол в ворота «Брайтона» в 27-м туре АПЛ (2:0, второй тайм).
Популярные статьи
- «Появилось столько вдохновения и энергии творить! Искусство – как глоток свежего воздуха». Загитова посетила балет «Баядерка»
- В Москве состоится масштабный ледовый фестиваль при участии главных звезд фигурного катания
- Хайо Зеппельт: «Оправдания со стороны Валиевой, на мой взгляд, абсолютно не заслуживают доверия. WADA не поверила словам ее адвокатов»
Свежие комментарии