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Газета.ру

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Актриса Мария Машкова опубликовала видео с 14-летней дочерью

Актриса Мария Машкова опубликовала видео с 14-летней дочерью

Актриса Мария Машкова показала, как занималась с дочерью йогой на пляже. Звезда сериала «Не родись красивой» сняла это на видео и опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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