В Крыму планируют построить общежитие для училища олимпийского резерва на 300 мест

В Республике Крым планируют построить общежитие для училища олимпийского резерва на 300 мест. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил скорректировать проектно-сметную документацию на строительство и в кратчайшие сроки направить ее в Минспорт РФ.