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В Крыму планируют построить общежитие для училища олимпийского резерва на 300 мест

В Республике Крым планируют построить общежитие для училища олимпийского резерва на 300 мест. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил скорректировать проектно-сметную документацию на строительство и в кратчайшие сроки направить ее в Минспорт РФ.

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