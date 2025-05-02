Оборудование для продажи женской одежды в Луганске - 200 000 руб

Переуступка аренды. В ТЦ Мега Стар Плаза , второй этаж. Арендная плата - 25000 в месяц. В вашу собственность переходит оборудование ( стеллажи, стойки для одежды, зеркала, Сплит система, видеонаблюдение, манекены) цена - 200000 рублей.
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