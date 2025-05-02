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Копеечка - Объявления Донбасса

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  • Валерьян Смогловский
    Газ. Плита. И. Мойка Рядом. Плохо. Надо. Ближе. К. Окну. А. Так. Красиво2 комнатная кварт...
  • Боцман
    Себе купи. Сволочь.Напашник бр 2 свм...
  • Боцман
    Сволота и Сука продаёшь каски. Они нужны нашим ребятам на СВО. Таких бля... на ленточку и без касок и броников.Тактический шлем ...

Оборудование для продажи женской одежды в Луганске - 200 000 руб

Переуступка аренды. В ТЦ Мега Стар Плаза , второй этаж. Арендная плата - 25000 в месяц. В вашу собственность переходит оборудование ( стеллажи, стойки для одежды, зеркала, Сплит система, видеонаблюдение, манекены) цена - 200000 рублей.

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