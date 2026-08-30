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Павел Майков платит музыкантам из актёрских гонораров: «Других спонсоров у группы нет»

Павел Майков платит музыкантам из актёрских гонораров: «Других спонсоров у группы нет»

Рок-группа «Магрит» живёт на актёрские гонорары Павла Майкова. Зрителям он известен как Пчёла из «Бригады» и капитан Макаров, но вечером на сцену выходит другой Майков — лидер рок-команды, которая почти не приносит ему прибыли.

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