516 беспилотников сбили военные в ночь на 1 сентября в небе над российскими регионами

В течение ночи с 20:00 31 августа до 8:00 1 сентября дежурные силы ПВО ликвидировали 516 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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