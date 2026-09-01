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Воронежские новости

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516 беспилотников сбили военные в ночь на 1 сентября в небе над российскими регионами

516 беспилотников сбили военные в ночь на 1 сентября в небе над российскими регионами

В течение ночи с 20:00 31 августа до 8:00 1 сентября дежурные силы ПВО ликвидировали 516 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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