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Специалист: с 1 марта покупатели квартир должны проявлять большую внимательность

Специалист: с 1 марта покупатели квартир должны проявлять большую внимательность

С 1 марта 2025 года застройщики смогут выполнять отделку квартир не в соответствии с техническими регламентами, а на основании собственных стандартов, объяснил в беседе с RT строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Фёдор Васильев.

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