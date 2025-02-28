Специалист: с 1 марта покупатели квартир должны проявлять большую внимательность

С 1 марта 2025 года застройщики смогут выполнять отделку квартир не в соответствии с техническими регламентами, а на основании собственных стандартов, объяснил в беседе с RT строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Фёдор Васильев.