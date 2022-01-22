Пока идут безуспешные переговоры о безопасности России, США и НАТО взялись усиленно вооружать Украину к войне

После завершения безрезультатных переговоров в Женеве с Сергеем Лавровым, на которых каждая сторона говорила о своем и не хотела слушать партнера, Энтони Блинкен с воодушевление поддержал передачу Украине новейшего противотанкового вооружения и средств ПВО прибалтийскими республиками, получившими их в своё время от США.
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