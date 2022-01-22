Суть Событий

64 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Пронин
    " альянс предложил согласовать график встреч по ряду вопросов,"///// Просто тянут "кота за хвост",как и предпологали ...Александр Грушко ...
  • ИГОРЬ
    А что от них ждать, ведь трудно менять привычки и простому человеку.Александр Грушко ...
  • Alexandr Tokarev
    Бла, бла, бла...Зампред комитета ...

Пока идут безуспешные переговоры о безопасности России, США и НАТО взялись усиленно вооружать Украину к войне

Пока идут безуспешные переговоры о безопасности России, США и НАТО взялись усиленно вооружать Украину к войне

После завершения безрезультатных переговоров в Женеве с Сергеем Лавровым, на которых каждая сторона говорила о своем и не хотела слушать партнера, Энтони Блинкен с воодушевление поддержал передачу Украине новейшего противотанкового вооружения и средств ПВО прибалтийскими республиками, получившими их в своё время от США.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх