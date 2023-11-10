Нефть ожидает третье недельное снижение цен из-за смягчения беспокойства о ближневосточном конфликте Наталья МарковаЦены на нефть оставались практически неизменными 10 ноября после роста на предыдущей сессии.
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