В Анапе АЗС вводят жесткие лимиты, проблемы с топливом фиксируют в ряде регионов России

Утро 8 сентября в Анапе началось с жестких ограничений на заправках: из 27 работающих АЗС города 16 перешли на отпуск топлива только по топливным картам и для спецтранспорта.
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