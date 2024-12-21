Биолог Уинтер: невозможно создать вакцину для борьбы с зеркальными бактериями

Искусственно созданные зеркальные бактерии смертельно опасны для человека. Ученые не способны создать вакцину от вызванных ими инфекций, сообщил Daily Mail молекулярный биолог из Кембриджского университета, лауреат Нобелевской премии по химии Грегори Уинтер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии