Биолог Уинтер: невозможно создать вакцину для борьбы с зеркальными бактериями

Искусственно созданные зеркальные бактерии смертельно опасны для человека. Ученые не способны создать вакцину от вызванных ими инфекций, сообщил Daily Mail молекулярный биолог из Кембриджского университета, лауреат Нобелевской премии по химии Грегори Уинтер.