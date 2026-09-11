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Шестнадцать лет в эфире: как менялась внешность Надежды Бабкиной со времён «Модного приговора»

Шестнадцать лет в эфире: как менялась внешность Надежды Бабкиной со времён «Модного приговора»

В августе 2010 года Надежда Бабкина впервые села в кресло защитницы в программе «Модный приговор» — и эта роль перевернула не только её телевизионную карьеру, но и весь публичный имидж.

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