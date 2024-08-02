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    А ведь это только копнули в министерстве обороны. Да и военные самые совестливые.  Как я понимаю: перестройка и начал...Торговый король М...
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Торговый король Минобороны: Что известно о задержании миллионера из "Военторга" Павлова

Юрий Кот Русские, у вас нет второй России! Прекращайте воровать! Сегодня утром стало известно о новых арестантах в системе Министерства обороны (МО).

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Комментарии
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И
Иринушка
Ничего нового. Чиновники в России воровали всегда, еще аж до Петра первого. Ничего не меняется.  А вот что наша Дума до сих пор не поменяла УК , не ввела тотальную конфискацию у всей семьи вора, вот это вопрос.....
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1 час.
МВ
Мстислав Водяной
В России из покон веков государь назначал генерал - губернаторов управлять регионом не назначая ему денежного довольствия, подразумевалось, что ему хватит на безбедную жизнь того, что он наворует.
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50 мин.
Виктор Онегин
А ведь это только копнули в министерстве обороны. Да и военные самые совестливые.  Как я понимаю: перестройка и началась для этих самых воров и взяточников с лозунгом &quot;обогащайтесь&quot;. Если борьбу с воровством и взяточничеством не поставить во главу всех задач и не вытравить этот бич русского общества, Россия и будет топтаться на месте восхваляя частные достижения при бедном рабочем населении сравнимо с развитыми странами.
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13 мин.

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