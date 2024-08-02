Торговый король Минобороны: Что известно о задержании миллионера из "Военторга" Павлова

И Иринушка Ничего нового. Чиновники в России воровали всегда, еще аж до Петра первого. Ничего не меняется. А вот что наша Дума до сих пор не поменяла УК , не ввела тотальную конфискацию у всей семьи вора, вот это вопрос.....

МВ Мстислав Водяной В России из покон веков государь назначал генерал - губернаторов управлять регионом не назначая ему денежного довольствия, подразумевалось, что ему хватит на безбедную жизнь того, что он наворует.