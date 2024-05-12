Политолог Шпунт: На данном этапе СВО опыт Белоусова необходим МО

Политолог Александр Шпунт обратил внимание на то, что профессионализм Андрея Белоусова в экономических вопросах поможет ему увеличить свою эффективность на должности руководителя оборонного ведомства Российской Федерации.
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