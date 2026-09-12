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Тренер «Халла» Якирович о 2:2 с «Челси»: «Мы можем быть довольны. Восемь очков против очень сильных соперников – должны продолжать в том же духе»

Главный тренер « Халла » Сергей Якирович доволен ничьей с «Челси» (2:2) в матче английской Премьер-лиги .

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