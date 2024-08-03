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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жирков о новых тренерах, которые добавили бы зрелищности российскому футболу: «У Денисова горящие глаза. Видно: это прям его. У меня пока нет настроя быть главным тренером»

– Скоро выпустится плеяда новоиспеченных тренеров: Мостовой, Аршавин, Широков, Билялетдинов. Все они - футболисты с большой буквы.

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