Куйвашев и Жога примут федеральных VIP на открытии «УГМК-Арены». Скрин

В Екатеринбург на официальное открытие «УГМК-Арены» 10 марта приедут министр спорта РФ Михаил Дегтярев, первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев (бывший полпред президента РФ на Урале) и другие высокопоставленные гости.