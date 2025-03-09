Куйвашев и Жога примут федеральных VIP на открытии «УГМК-Арены». Скрин

В Екатеринбург на официальное открытие «УГМК-Арены» 10 марта приедут министр спорта РФ Михаил Дегтярев, первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев (бывший полпред президента РФ на Урале) и другие высокопоставленные гости.
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