Слушая истории людей 40-50-х годов рождения, я все больше убеждаюсь, что в те времена родители должны были детям хлеб, воду, ключ на шею и пару подзатыльников.
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