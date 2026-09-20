51,64%: явка на выборах в Госдуму в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сентября, ФедералПресс. По данным на 18:00 по местному времени третьего дня голосования на выборах депутатов Госдумы РФ в Челябинской области явка составила 51,64% с учетом дистанционного электронного голосования.
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