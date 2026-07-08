Gold Mini MCX Fut Intraday Technical Anlaysis for 9 July, 26 Gold Mini Futures MCX:GOLDM1! ChartPathik GOLDM1! Gold Mini Futures (MCX) | Intraday Structure | July 9, 2026 Gold Mini is trading around 143,412, sliding just under the 143,551 Zero Line after an intense multi-session bearish contraction cycle that pulled prices down from the 147,000 regions.
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