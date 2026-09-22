ВС России при ночном ударе по заводам ВПК Украины применили ракеты «Циркон»

Российские военные в ходе ночного массированного удара по объектам ВПК и портам Украины применяли гиперзвуковые ракеты «Циркон».
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