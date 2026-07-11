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Дэйли о Кубке мира-2028: «Рекомендации МОК повышают шансы России сыграть на турнире. Окончательного решения пока нет»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли оценил шансы на участие России в Кубке мира, который пройдет в Чехии и Канаде в 2028 году.

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