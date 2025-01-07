Сбор со средств: турналог введут минимум в 55 регионах

Минимум в 55 регионах России с 1 января 2025-го появился туристический налог, подсчитали «Известия». Среди них — и популярные у россиян направления (Алтай, Камчатка, Карелия), и не самые раскрученные (например, Пензенская и Саратовская области).
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