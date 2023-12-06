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Золотую культуру дарят террористам

Золотую культуру дарят террористам

REUTERS/Gleb Garanich В тринадцатом году, еще до начала в Киеве массовых беспорядков, переросших в государственный переворот, из музеев Крыма на выставку в Амстердам вывезли две тысячи золотых ювелирных украшений, созданных скифами за сотни лет до нашей эры.

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