REUTERS/Gleb Garanich В тринадцатом году, еще до начала в Киеве массовых беспорядков, переросших в государственный переворот, из музеев Крыма на выставку в Амстердам вывезли две тысячи золотых ювелирных украшений, созданных скифами за сотни лет до нашей эры.