📹🏮Оператор российского ударного БПЛА-"камикадзе" "Ланцет-3" филигранным ударом вывел из строя очередную дефицитную шведскую БМП CV9040C "Stridsfordon-90" ВСУ.
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📹🏮Оператор российского ударного БПЛА-"камикадзе" "Ланцет-3" филигранным ударом вывел из строя очередную дефицитную шведскую БМП CV9040C "Stridsfordon-90" ВСУ.