Калужская ОЭЗ вошла в тройку самых эффективных в России

В ОЭЗ «Калуга» свои проекты реализуют 32 компании с общим объемом инвестиций около 139 млрд рублей. В 2025 году статус резидента получили четыре компании, в 2026 году еще столько жеСогласно данным Минэкономразвития, по итогам 2025 года Калужская особая экономическая зона вошла в Топ-3 России по своей эффективности.