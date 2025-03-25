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Атака на Саратовскую область: четыре человека остаются в больницах

Атака на Саратовскую область: четыре человека остаются в больницах

В результате атаки беспилотников на Саратовскую область пострадали 10 человек. Медики выписывают двоих, четверо всё еще в больнице.

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