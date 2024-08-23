Премьер-министр Индии обещает помочь положить конец конфликту на Украине

Моди встречается с польским коллегой в Варшаве, в пятницу отправится в Украину для встречи с президентом Зеленским Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в Варшаве премьер-министру Польши Дональду Туску, что он поможет положить конец конфликту на Украине.