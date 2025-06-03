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Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Новосибирске

Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Новосибирске

В городе Новосибирск в результате пожара в двухкомнатной квартире погибли двое мужчин. Об этом 3 июня сообщило главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по Новосибирской области в своем Telegram-канале.

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