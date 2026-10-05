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Царьград

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В Петербурге 6 октября ветер усилится до 20 м/с

В Петербурге 6 октября ветер усилится до 20 м/с

Во вторник в Петербурге порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, в первой половине дня также пройдут дожди.

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