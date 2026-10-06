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Продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 6,2% в сентябре

Продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 6,2% в сентябре

В сентябре в России продали 115,1 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 6,2% меньше, чем за тот же месяц 2025 года.

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