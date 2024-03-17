Telegraph: Макрон сменил тон по Украине для возвращения престижа Франции

Неожиданные заявления, прозвучавшие от президента Франции Эммануэля Макрона по поводу конфликта Российской Федерации и Украины, можно аргументировать его стремлением в возвращении государству авторитета и статуса доминирующей силы в рамках Евросоюза.
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