КСИР призвал население ближневосточных стран держаться подальше от объектов США

Иранский КСИР предупредил население ближневосточных стран, где дислоцированы военнослужащие армии США, немедленно покинуть эти районы и для обеспечения своей безопасности держаться в радиусе 500 метров от американских военных объектов как открытых, так и скрытых.
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