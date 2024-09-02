ЛДПР предлагает увеличить пособие по уходу за ребенком до 60% от зарплаты

Дмитрий Гурин

А чего только сейчас начали телиться? Избирательные роды подошли? Так до этого состояния надо было хоть что то делать а ВСЕ партии по моему только муди чесали............. ничего нового не в жизни не в предвыборной программе, а обещалки уже не помогут..........