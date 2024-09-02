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ЛДПР предлагает увеличить пособие по уходу за ребенком до 60% от зарплаты

ЛДПР предлагает увеличить пособие по уходу за ребенком до 60% от зарплаты

ЛДПР выступила с инициативой увеличить размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40 до 60% от среднего заработка родителя, а также установить минимальный размер этой выплаты на уровне прожиточного минимума для детей в регионе, соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство России 2 сентября.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
А чего только сейчас начали телиться? Избирательные роды подошли? Так до этого состояния надо было хоть что то делать а ВСЕ партии по моему только муди чесали............. ничего нового не в жизни не в предвыборной программе, а обещалки уже не помогут..........
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