ЛДПР предлагает увеличить пособие по уходу за ребенком до 60% от зарплаты

ЛДПР выступила с инициативой увеличить размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40 до 60% от среднего заработка родителя, а также установить минимальный размер этой выплаты на уровне прожиточного минимума для детей в регионе, соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство России 2 сентября.
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