Известного турецкого актёра заметили в Алматы

Бурак Озчивит прилетел в южную столицу Казахстана, передаёт inAlmaty.kz. Звезда сериала «Чёрная любовь» и «Великолепный век» сначала опубликовал в stories Instagram фото из аэропорта, где указал хэштег #Алматы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии