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Путин и Ким Чен Ын приступили к переговорам

Путин и Ким Чен Ын приступили к переговорам

Мероприятие проходит в резиденции Кымсуан, сообщает корреспондент УтроNews.Среди членов российской делегации - глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.

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