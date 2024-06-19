Путин и Ким Чен Ын приступили к переговорам

Мероприятие проходит в резиденции Кымсуан, сообщает корреспондент УтроNews.Среди членов российской делегации - глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии