Мухаметшин: Татарстан многое делает для создания комфортной среды для жизни

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин поприветствовал участников второго дня II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» от имени Раиса РТ Рустама Минниханова, парламента и Правительства республики.
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