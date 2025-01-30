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Мухаметшин: Татарстан многое делает для создания комфортной среды для жизни

Мухаметшин: Татарстан многое делает для создания комфортной среды для жизни

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин поприветствовал участников второго дня II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» от имени Раиса РТ Рустама Минниханова, парламента и Правительства республики.

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