Доступность алкоголя 31 декабря 2023 года: до которого часа продают спиртное в магазинах Евгения КомароваНовый год и алкоголь – понятия тесно связанные, несмотря на кампании по пропаганде трезвых праздников.
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