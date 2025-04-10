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Царьград

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ЕС обсуждает использование замороженных активов России. Некоторые страны против

ЕС обсуждает использование замороженных активов России. Некоторые страны против

Страны Евросоюза обсуждает использование замороженных активов России, но некоторые члены ЕС высказались против.

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