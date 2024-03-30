Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Десантники FPV-дронами разнесли блиндажи ВСУ на подступах к Часову Яру

Десантники FPV-дронами разнесли блиндажи ВСУ на подступах к Часову Яру

Расчеты FPV-дронов разведывательных подразделений гвардейского соединения десантников, входящие в состав группировки войск «Юг» на подступах к Часову Яру в ДНР уничтожают находящуюся в укрытиях живую силу украинских боевиков.

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